Comeback-Time: Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster erscheint am 25.5.2021

Klassiker in neuem Gewand – ATLUS veröffentlicht Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster am 25. Mai 2021 für PlayStation 4, Nintendo Switch und Steam.

Worum geht’s?

Im Spiel entfesselt ihr euren inneren Dämon mit dieser modernisierten Version des beliebtes ATLUS-Klassikers. Was als normaler Tag in Tokio begann, endet schnell in einer Katastrophe, als Conception, eine himmlische Apokalypse, heraufbeschworen wurde. Die Überreste der Welt werden von Chaos verschluckt. Eine dämonische Revolution steigt in eine zerbrochene Stadt herab. Zwischen einem Kampf der Götter und Dämonen gefangen, entscheidet ihr über Leben, Tod und Wiedergeburt. Ihr bestimmt, wer triumphierend aus dieser Schlacht hervorgehen wird.

Was erwartet euch?