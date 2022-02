Comeback-Time: Feuerwear K-81 ab sofort wieder verfügbar

Feuerwear bietet ab sofort die Umhängetasche K-81 im Sortiment seiner Umhängetaschen wieder an. Das ungewöhnlich kantige Modell ist eines der ersten Produkte der Firmengeschichte, das fast komplett aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch gefertigt ist. Die K-81 befeuert bis heute den Kultstatus aller Taschen, Rucksäcke und Accessoires von Feuerwear. Die kompakte Umhängetasche erscheint ganz stilecht im rauen Originalschnitt und nur in der Schlauchfarbe Weiß. Dabei sorgen der verstellbare Schultergurt und zahlreiche Innenfächer für praktischen Tragekomfort sowie sichere Unterbringung wichtiger Utensilien, wie Smartphone, Schlüssel und Notebook.

Als Martin Klüsener bei der Gründung des Labels Feuerwear an den ersten Modellen seiner Taschen tüftelte, hatte er gleich einige wichtige Ziele und Kriterien vor Augen: Die Taschen sollten nachhaltig sein, praktisch sein und in einem außergewöhnlichen Design erscheinen. Dazu sollten sie etwas aushalten können und sicher jeglichen Inhalt schützen – einfach zuverlässige Begleiter für alle Einsätze des Alltags. Er schnitt, nähte und testete mit Leidenschaft und Ehrgeiz. Nach den ersten Modellen kam bald auch die K-81 aus gebrauchtem, weißem Feuerwehrschlauch zustande. Da sie all die Jahre treu mit dem Designer geschultert hat und ein wichtiger Partner für die Marke Feuerwear war, kommt sie jetzt zurück ins Sortiment der Umhängetaschen.

Welcome back, my old friend

Feuerwear lässt den alten Freund und Helfer wieder aufleben. Auch nach über 15 Jahren steht die Umhängetasche im zeitlosen und klassischem Design für urbanen Lifestyle, der zu jedem Outfit passt. Wie alle Feuerwear-Produkte, ist jede K-81 ein Unikat mit Geschichte. Jede Tasche hat mit Spuren und Aufdrucken vergangener Einsätze ihren eigenen authentischen Used Look.

Feuerwear K-81 Preis & Verfügbarkeit

Am 23.02.2022 ist Stichtag für die K-81 von Feuerwear in den Maßen 35 x 23 x 11 cm, die im Webshop von Feuerwear zum Preis von 89 Euro erhältlich sein wird.