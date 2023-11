Comeback einer Legende: Der Atari 2600+ ist erhältlich

Retro-Fans aufgepasst – der Atari 2600+, eine moderne, originalgetreue Nachbildung der bahnbrechenden Konsole der 1980, ist nun im Handel erhältlich.

Was hat der Atari 2600+ zu bieten?

Das Atari 2600+ kommt mit zehn der bekanntesten Videospiele in der Geschichte von Atari auf den Markt, darunter Adventure und Missile Command. Die Atari Neuauflage wurde mit moderner Technologie entwickelt, um das ursprüngliche Atari 2600 Videospielsystem mit vier Schaltern authentisch zu reproduzieren. Für alle, die das Spielerlebnis der 70er und 80er Jahre nachempfinden möchten, liegt dem Atari 2600+ der CX40+ Joystick-Controller bei, der in Größe und Layout dem originalen 2600 Joystick-Controller entspricht und so für einen Hauch von Nostalgie sorgt. Ebenfalls weltweit erhältlich: Der CX-30 Paddle Controller mit 4-in-1-Multi-Game-Cartridge für 34,99€; ein eigenständiger CX-40 Joystick für 22,99€; Berzerk Enhanced Edition und Mr. Run and Jump für 29,99€.