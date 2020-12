Chronos: From the Ashes Review – Vor der Asche?

Bereits 2016 erschien die Chronos: Before the Ashes als Launch-Titel für das Virtual Reality System Ocolus Rift. Das Single-Player Rollenspiel vereint Exploration, Rätsel-Lösung und herausfordernden Kampf. Nach dem Erfolg des VR Action-RPGs, schaffte Entwickler Gunfire Games im Jahr 2019 mit dem Koop-Shooter Sequel Remnant: From the Ashes ihren bisher größten Erfolg. Bei Chronos‘ originalem Release stach vor allem das VR-Erlebnis positiv hervor. Wir haben uns für euch angesehen, ob Chronos: Before the Ashes auch in der Adaption für traditionelles Gameplay beeindrucken kann.

Chronos: Before the Ashes ist ab sofort für Nintendo Switch, Google Stadia, PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich.