Chivalry 2Cross-Play-Closed Beta gestartet

Gute Nachrichten für alle, die auf Chivalry 2 warten – Noch bis 26. April habt ihr erstmals die Gelegenheit, das ultimative mittelalterliche Schlachtfeld in der Chivalry 2 Cross-Play-Closed-Beta am PC, die PS4 und PS5, die Xbox One sowie für die Xbox X|S zu erleben.

Chivalry 2 – Closed Beta Combat Guide-Video