CES 2026: Samsung zeigt einfach mal einen 130-Zoll-Fernseher

Auf der CES diese Woche stellte Samsung einen 130-Zoll-Micro RGB R95H-Fernseher mit voller BT.2020-Farbabdeckung vor. Gönnt euch!

Mehr zum Samsung-TV

Der Fernseher hat bereits einen CES 2026 Innovation Award gewonnen. Samsungs 2026er Micro RGB-Reihe umfasst drei Modelle – das R85H, das R90H und das R95H – von 55 Zoll bis 130 Zoll. Der R95H sitzt ganz oben und verfügt über die Unterstützung der Marke Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Color Booster Pro, Micro RGB HDR Pro und HDR10+ Advanced. Anstelle einer einzigen weißen oder blauen Hintergrundbeleuchtung verwendet Samsungs Micro RGB-Linie separate rote, grüne und blaue Mini-LEDs hinter einem LCD-Panel, wodurch der Fernseher eine höhere Helligkeit und eine bessere Farbwiedergabe erreicht. Erste Berichte deuten darauf hin, dass HDR-Highlights heller erscheinen als auf vielen OLED- und Mini-LED-Fernsehern.

Dabei soll der Bloom-Effekt bei Bildern auch angenehm gering bis nonexistent sein. Sehr cool! Dazu gehören auch die Vision AI-Plattform von Samsung, eine tiefere SmartThings-Integration und ein siebenjähriges Engagement für Tizen OS-Updates. Diese lebendigen Displays sind die neuesten, die auf dem Micro RGB-Markt stehen, wobei die Micro RGB Evo-Fernseher von LG, der RGB Mini-LED Evo von Hisense (mit einer vierten cyanfarbenen LED) und der SQD Mini-LED von TCL (wir berichteten bereits) Aufmerksamkeit erregen. Vorerst bleibt Micro RGB an der Spitze der Preisleiter, aber Analysten erwarten, dass die Kosten im Produktionsskala sinken werden, was diese Fernseher in den nächsten Jahren zu einer wahrscheinlicheren Wahl für High-End-Käufer machen könnte.