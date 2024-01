CES 2024: Sony stellt neue Abdeckungen für eure PS5-Konsole vor

Sony präsentiert eine kommende Kollektion von PlayStation 5 Slim-Konsolenabdeckungen. So sehen die Teile in echt aus!

Mehr zu den Konsolenabdeckungen

Die abgebildeten Produkte wurden diese Woche von Notebookcheck auf der CES 2024 in Las Vegas fotografiert. Mit einem “glatten metallischen Finish” wurde die Deep Earth Collection (Volcanic Red, Cobalt Blue und Sterling Silver) von DualSense-Controllern und Konsolenabdeckungen erstmals im September 2023 für das ursprüngliche PS5-Modell angekündigt. Die PS5 Slim-Versionen wurden dann im Oktober neben dem neuen Konsolenmodell angekündigt. “Eine Vielzahl von PS5-Konsolenabdeckungsfarben für das neue Modell wird ab Anfang 2024 erhältlich sein, darunter eine ganz matte schwarze Farbgebung und die Deep Earth Collection Farben in Vulkanrot, Kobaltblau und Sterlingsilber”, sagte Sony damals.

“Die Preise für die PS5-Konsolenabdeckungen beginnen bei 54,99 Euro. Zusätzliche Farben werden in Zukunft veröffentlicht”. PlayStation zog im Dezember ein Rekordhoch von 123 Millionen aktiven Nutzern an, dies kündigte Sony auf seiner CES-Pressekonferenz am Montag an. Während der Veranstaltung debütierte es auch Aufnahmen eines unbenannten Patapon-Projekts und dessen, was der Gravity Rush-Film zu sein schien. Und es zeigte den neuesten Prototyp seiner elektronischen Fahrzeugzusammenarbeit mit Honda, indem es das AFEELA-Auto mit einem PS5-Controller auf der Bühne fuhr.