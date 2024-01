CES 2024: Mobile Powerstation Anker Solix F3800 im Fokus

Die CES 2024 öffnet von heute bis zum 12. Januar 2024 ihre Pforten – mittendrin statt nur dabei ist auch Anker Innovations mit einigen neuen Produkten wie zum Beispiel der erfolgreichen Kickstarter Powerstation Anker Solix F3800 vertreten. Was kann das gute Stück?

Was hat die Anker Solix F3800 Power Station zu bieten?

Nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne, geht die Anker SOLIX F3800 nun in Serie. Die bislang stärkste Power Station von Anker SOLIX trägt einen 3,84 Kilowattstunden großen Akku in sich und bringt satte 6.000 Watt an AC-Leistung. In Kombination mit dem 120 Volt / 240 Volt-Doppelspannungsausgang kann sie auch die hungrigsten Stromfresser mit ausreichend Energie versorgen.

Mit ihrem modularen Aufbau lässt sich die externe Stromspeichermöglichkeit mit sechs Zusatz-Akkus auf bis zu 26,88 Kilowattstunden erweitern. Das versorgt einen durchschnittlichen Haushalt bis zu eine Woche lang mit Strom und überzeugte auch die Jury der CES, die die Anker SOLIX F3800 als „CES 2024 Innovation Awards Honorees” ehrte.

Für eine maximale Flexibilität lässt sich die neue Powerstation, dank ihres „Kofferdesigns” mit ausziehbarem Griff und großen Rädern, leicht transportieren. Das Aufladen ist ebenso bequem: Die F3800 ist sowohl effizient als auch leistungsstark – sie kann in weniger als zwei Stunden über den 2.400 Watt-fähigen Solareingang oder in eineinhalb Stunden über die Steckdose auf über 80 Prozent aufgeladen werden.