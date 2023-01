CES 2023: HP stellt neue Dragonfly, Elite X360 und Elitebook Modelle vor

HP zeigt auf der CES 2023 neue Produkte und Lösungen für die hybride Arbeitswelt. Im Mittelpunkt stehen hier die vierte Generation des beliebten HP Dragonfly und die HP Elite X360 bzw. Elitebook 1040 G10. Welche neuen Features die neuesten Generationen der Modelle zu bieten haben, erfahrt ihr hier bei uns.

Das HP Dragonfly G4, das HP EliteBook 1040 G10 und das HP Elite x360 1040 G10 sind mit HP Presence ausgestattet und bieten neue, intuitive Videokonferenz-Funktionen:

Multi-Camera Experience3 unterstützt zwei Videostreams und Kamerawechsel, so dass Nutzer ihr Gesicht und ein Objekt oder ein Whiteboard gleichzeitig als Bild-in-Bild oder nebeneinander zeigen können. Die neuen Commercial PCs sind die weltweit ersten Business-Notebooks, die die gleichzeitige Nutzung von zwei Kameras unterstützen.

Auto Camera Select5 erkennt durch intelligentes Gesichtstracking, in welche Kamera ein Benutzer schaut, und sorgt dafür, dass Zuhörer nicht den Blickkontakt verlieren.

HP Keystone Correction6 vereinfacht die gemeinsame Nutzung eines Whiteboards oder eines physischen Dokuments, indem Bilder aus dem Kamera-Feed mit einem einzigen Klick automatisch beschnitten und komprimiert werden.

Mit HP Be Right Back6 können Benutzer ihren Video-Feed in ein Standbild umwandeln, ohne die Besprechung zu unterbrechen

Neue Funktionen unterstützen darüber hinaus die Optimierung von Leistung und Stromverbrauch:

Intelligent Hibernate lernt die PC-Nutzungsmuster, so dass das Gerät am Ende des Arbeitstages automatisch in den Ruhezustand geht, um den Akkuverbrauch zu minimieren. Im Laufe der Zeit kann der PC vorhersagen, wann ein/e Anwender:in

das Gerät am nächsten Tag typischerweise nutzt, und in den Standby-Modus wechseln, um das Gerät sofort einschalten zu können.

Smart Sense optimiert die thermische Leistung des PCs mithilfe von künstlicher Intelligenz. Das Ergebnis ist ein leiseres und kühleres Notebook, mit dem sich angenehmer arbeiten lässt und das dennoch die erforderliche Leistung liefert.

Nachhaltigkeit

Das Gehäuse der neuen PCs der HP Dragonfly- und Elite 1000-Serie besteht zu 90 Prozent aus recyceltem Magnesium, dazu sind im Lautsprechergehäuse fünf Prozent „ocean-bound plastics“ und biokreislauffähige Inhalte wie gebrauchtes Speiseöl

verbaut, um die CO2-Emissionen zu senken.8Die gesamte Verpackung der Geräte stammt zu 100 Prozent aus nachhaltigen Quellen9 und ist in 23 Ländern mit dem EPEAT-Gold-Siegel10 ausgezeichnet sowie ENERGY STAR- und TCO-zertifiziert.

Preis und Verfügbarkeit

Alle drei Geräte erscheinen voraussichtlich ab April in Österreich, wobei noch genauere Informationen zu den Preisen erst später verkündet werden.