CES 2022: Jabra Elite 4 Active Kopfhörer angekündigt

Jabra hat auf der CES 2022 die neuen Jabra Elite 4 Active Kopfhörer angekündigt. Was er zu bieten hat, erfahrt ihr hier.

Was haben die Jabra Elite 4 Active Kopfhörer zu bieten?

Die neuen Elite 4 Active Kopfhörer machen mit ihrem attraktiven Preis die sportliche Elite Active-Reihe einem breiteren Publikum zugänglich und sind für alle diejenigen gedacht, die einen aktiven Lebensstil pflegen – einschließlich beliebter Workouts wie Yoga, Boxen oder Joggen.

Das Bluetooth Multipoint Update schaltet eine neue Funktion frei, die die Elite 7 Pro auf die nächste Stufe der Nutzerfreundlichkeit heben. Es sorgt dafür, dass die Kopfhörer mit zwei Geräten gleichzeitig verbunden werden können und erlaubt Nutzer:inne so nahtlos zwischen Arbeit und Freizeit zu wechseln. Die Jabra Enhance Plus bieten eine Unterstützung des Gehörs, Musik und Anrufe in einem hochmodernen, miniaturisierten, kabellosen Kopfhörer.

Die neuesten Kopfhörer aus der Jabra Elite-Reihe verfügen zudem über Google Fast Pair. Das vereinfacht die Bedienung, denn die Kopfhörer verbinden sich beim Einschalten automatisch mit einem Android-Gerät, ohne eine Taste drücken zu müssen. Die Elite 4 Active bieten außerdem die Spotify Tap-Wiedergabefunktion, um schneller als je zuvor auf die eigene Musik zu zugreifen. Außerdem sind die Elite 4 Active für Amazon Alexa zertifiziert.

Damit sich die Träger:innen optimal konzentrieren können, blenden die Earbuds dank Active Noise Cancellation (ANC) Geräusche überall aus – auch im Fitnessstudio. Denn die Kopfhörer sind besonders für den sportlichen Einsatz geeignet und dank der IP57 Zertifizierung wasser- und schweißbeständig. Ihr Athleisure-Design garantiert außerdem einen einzigartigen, sicheren Sitz, der auch beim Training optimalen Halt bietet.