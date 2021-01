CES 2021: Lenovo stellt All-in-one-PC YOGA AIO 7 vor

Lenovo hat auf der CES 2021 den YOGA AIO 7 vorgestellt, einen All-in-one-PC mit Windows 10. Was euch damit erwartet, lest ihr hier! Zur offiziellen CES-Website von Lenovo geht es hier entlang.

Flexibler YOGA AIO 7

So ein All-in-one-PC ist etwas Feines, hier könnt ihr den Kabelsalat minimieren. Nicht nur das, auch das Design ist ein echter Hingucker! Mit dem Lenovo-exklusiven Drehscharnier dürft ihr nahtlos vom horizontalen „normalen“ Layout in ein vertikales Layout wechseln. Nicht nur das, auch der Betrachtungswinkel kann auf bis zu 20 Grad geneigt werden – wenn ihr das braucht, ist der YOGA AIO 7 für euch bestens gerüstet. Weiters kann man das Display aus der Ferne von Smartphone oder Tablet aus aktivieren, ohne den Desktop einschalten zu müssen – so könnt ihr mit einem zukünftigen Update das Gerät auch als 4K Smart TV verwenden. Zu diesem Zweck gibt es JBL Harman-zertifizierte Stereolautsprecher und ein 27 Zoll-4K-IPS-Display, das 99 Prozent der DCI-P3- und Adobe RGB-Farbstandards unterstützt.

Das Design des Desktops besteht aus Cloud Grey- und Moon White-Farbtönen und sorgt für ein modernes Design. Das farblich abgestimmte und mitgelieferte Zubehör – darunter eine kabellose Tastatur, eine Maus und eine abnehmbare Webcam mit 5 Megapixel – sorgt für klare Linien. Der von Lenovo entwickelte Desktop wird von einem AMD Ryzen 7 4800H-Prozessor angetrieben und ist mit einer NVIDIA GeForce RTX 2060-Grafikkarte ausgestattet. Mit der Freisprechfunktion von Alexa auf dem PC ist es einfacher denn je, den smarten Haushalt auf dem Laufenden zu halten. Durch die integrierten Mikrofone des Yoga AIO 7 kann Alexa um Hilfe gebeten, das Smart Home gesteuert und Musik abgespielt werden. Ab Juni 2021 kommt das Gerät voraussichtlich in den österreichischen Handel, der Preis ist noch unbekannt (wohl um die 1500 Euro). Was haltet ihr davon? Hier noch ein Bild für euch im Vertikal-Modus: