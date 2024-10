Cat Rescue Story Test (Nintendo Switch): Katzen beglücken für zwischendurch

Auf der offiziellen Spiel-Website von Nintendo heißt es: Es liegt an dir, das freundlichste Katzenheim der Welt zu gründen! Beim Einzug in das von deiner Großtante geerbte Haus findest du einen Karton mit einer herrenlosen Katze, die deine Hilfe braucht! Deine Aufgabe ist es, dich um sie und all die anderen von dir zu rettenden Katzen zu kümmern, sie zu füttern und mit ihnen zu spielen, bis du neue Familien findest, die sie aufnehmen. Worum geht’s im Spiel?

Streunende Katzen retten und aufpäppeln? Das ist eure Aufgabe in Cat Rescue Story , und wie viel Spaß das macht, lest ihr im Test!

Der erste Eindruck

Die Nintendo Switch hat ja schon ein gewisses Alter erreicht, und dementsprechend ist auch die darin verbaute Technik schon etwas älter. Da verwundert es nicht, dass ein Titel wie Cat Rescue Story ursprünglich auf Mobilgeräten erschienen ist und nun für die tragbare Nintendo-Konsole herausgekommen ist. Die Geschichte startet ganz Stardew Valley-like mit einem ominösen Brief eurer Großtante, die euch nur kurz und knapp schreibt, dass sie das Anwesen verlassen musste. Warum, das sollt ihr während eurer Reise durch den Titel herausfinden können! Das Spiel richtet sich an die ganze Familie und bietet Tierliebhaber:innen die Möglichkeit, ihre eigene Auffangstation zu gründen und sich um streunende Katzen zu kümmern. Es gilt, die Kätzchen aufzunehmen und sich um sie zu kümmern.

Die Spieler*innen sind für ihre Pflege und ihr Wohlergehen verantwortlich, füttern sie und sorgen für genug Spielmöglichkeiten, bis sich für sie die perfekte Adoptivfamilie findet. In einer liebenswerten, kindgerechten Geschichte haben wir die Möglichkeit, eine ganze Reihe von Katzen aus mehr als 50 Rassen aufzunehmen, von gewöhnlichen bis zu seltenen, jede mit ihren eigenen Bedürfnissen und Charaktereigenschaften. Wenn wir in der Geschichte voranschreiten und die verschiedenen Minispiele meistern, schalten wir durch den Fortschritt neue Räume und neue Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung der eigenen Auffangstation frei, damit wir noch mehr liebenswerte Gäste retten und versorgen können. So weit, so gut – und wie spielt sich das Game nun?

Gameplay von Cat Rescue Story

Die Gameplay-Schleife des Titels lässt sich in aller Kürze wie folgt beschreiben:

Ihr bekommt eine neue Katze

Ihr macht genannte Katze happy, spielt mit ihr und lernt sie kennen

Nebenbei richtet ihr euer Haus ein und erweitert dieses

Katze wird von Interessierten adoptiert

Das Ganze beginnt von vorn!

In Cat Rescue Story ist es sehr einfach, einen Schritt nach dem anderen zu machen. Fast immer, wie für ein Mobile-Game üblich, gibt es Neuigkeiten, die euch farbenfroh angezeigt werden – etwa eine neue Streunerkatze oder etwas Neues zu erkunden. Apropos erkunden: Ein Minispiel sorgt dafür, dass sich die Neuankömmlinge wohl fühlen. Ob das nun das Bürsten des Fells ist oder eine lustige Mäusehatz, könnt ihr euch selbst aussuchen. Das Ziel ist jedenfalls klar: Bringt die Bedürfnisse der Vierbeiner so weit nach oben, dass sie zufrieden sind, und ihr werdet neue Infos zu den Fellnasen erhalten. Diese könnt ihr dann beim Matching zwischen Interessierten und Fundkätzchen für höhere Boni verwenden!

Viel mehr gibt es allerdings nicht zu sagen. Habt ihr erst mal alle Minispiele erforscht, ändert sich nicht recht viel daran. Ja, es gibt unterschiedliche Stufen und Herausforderungsgrade bei der Mäusehatz, und manchmal ist mehr oder weniger Fell wegzubürsten. Cat Rescue Story will aber gar nicht das Rad neu erfinden oder alle 30 Minuten eine neue Mechanik einbauen, sondern viel lieber den kindgerechten Weg eines Feel-Good-Games gehen. Das funktioniert auch ganz gut und präsentiert euch immer wieder die gleichen Inhalte, ähnlich aufbereitet, garniert mit verschiedenen Persönlichkeitstypen und dergleichen.

Cat Rescue Story: Die Technik

Kommen wir zur Umsetzung von Cat Rescue Story auf der Nintendo Switch-Konsole. Da die Mobilversion schon bald zwei Jahre alt wird und dementsprechend entwickelt wurde, ist zur Grafik nur zu sagen: Sie sieht auf der Nintendo Switch so aus wie auf dem iPad! Tivola Games hat hier eine 1:1-Umsetzung gebracht und keine großen Experimente gewagt. Die Kätzchen sind süß und werden vor allem am TV-Bildschirm groß präsentiert, sie bewegen sich auch glaubhaft und das macht Spaß. Bezüglich der Hausrenovierung oder sonstigen Effekten ist nicht viel zu sagen: Die Grafik des Games ist als zweckmäßig zu beschreiben, und insgesamt kann man dazu kindgerecht sagen. Es ist nicht sonderlich viel los, aber das passt auch zum ruhigen Gameplay.

Entsprechend ist die musikalische Untermalung ebenfalls als angenehmes Hintergrundrauschen ausgefallen. Ohrwurmqualitäten gibt es nicht, aber dafür unterstreicht die akustische Begleitung das Geschehen optimal. Schließlich wollt ihr euch ja um die Kätzchen kümmern und schauen, dass es ihnen gut geht – recht viele Ausreißer gibt es nicht, auch, wenn die Musik bei der Mäusehatz an Tempo zulegt. Die Steuerung von Cat Rescue Story ist dann ebenfalls noch zu erwähnen; sie funktioniert ganz ordentlich, ohne zu glänzen. Während eure Spielfigur (die ihr übrigens in wenigen Schritten minimal anpassen könnt) sich noch halbwegs gezielt steuern lässt, sind die Katzen auf der Jagd mit ferngesteuerten Autos inklusive Ansprechverzögerung zu vergleichen. Aber es reicht für dieses Spiel!