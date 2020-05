Captain Tsubasa: Rise of New Champions Release-Termin bekannt (+Trailer)

Gute Nachrichten für alle, die sehnsüchtig auf das Videospielcomeback von Captain Tsubasa warten – Bandai Namco enthüllte nun den Captain Tsubasa: Rise of New Champions Release-Termin. Demnach erscheint das Spiel am 28. August 2020 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC (digital) erscheint.

Worum geht’s?

In diesem neuen Arcade-Fußballspiel freuen sich SpielerInnen darauf, in die Rolle ihres Lieblingscharakters aus dem weltbekannten Franchise zu schlüpfen. Von den atemberaubenden Paraden bis hin zu Schwerkraft trotzenden Schüssen, werdet ihr die Möglichkeit haben, mit der vollen Bandbreite an Moves zu experimentieren, die den Manga und den Anime zu einem weltweiten Phänomen machten.