Captain America: Brave New World bekommt ersten Trailer voller Action

Julius Onah (The Cloverfield Paradox) regiert basierend auf einem Drehbuch, das von den Machern von The Falcon and the Winter Soldier geschrieben wurde, den Schriftstellern Malcolm Spellman und Dalan Musson und dem Moon Knight-Autor Matthew Orton. Mackie und Kevin Feige enthüllten Anfang dieses Jahres das erste Filmmaterial aus dem Film auf der CinemaCon, wobei im Juni mehr Filmmaterial auf der CineEurope gezeigt wurde. Captain America: Brave New World kommt am Mittwoch, den 12. Februar 2025 an, nachdem es von seinen ursprünglichen Veröffentlichungsterminen am 3. Mai und 26. Juli 2024 verschoben wurde. Und ja, der Februar-Termin gilt für österreichische Kinos!