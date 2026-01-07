Resident Evil Reqiuem: Ein neues Video mit NVIDIA

Capcom hat ein neues Resident Evil Requiem-Video veröffentlicht, um die Path Tracing-Visuals mit NVIDIA zu präsentieren.

Vielleicht so bemerkenswert wie die Reflexionen, die in dem kurzen Video gezeigt werden, ist jedoch der Blick auf eine neue Stadtumgebung, wahrscheinlich Wrenwood, die fiktive Stadt, in der ein Teil des Spiels stattfindet. Es ist nicht klar, wie sich das Gameplay der Stadtstraßen entwickeln wird, aber insbesondere hat Resident Evil-Insider Dusk Golem behauptet, dass Requiem einige „große offene Levels“ enthalten wird, die die Spieler erkunden können. Letzten Monat enthüllte Capcom schließlich auch Leon Kennedy als zweiten spielbaren Charakter, der seinen eigenen maßgeschneiderten Porsche Cayenne Turbo GT hat.

Es ist möglich, dass das Fahrzeug in Requiem prominenter sein könnte als nur als Zwischensequenz-Visual. Resident Evil Requiem wird am 27. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 und PC erscheinen. Bei einer Medienveranstaltung im Dezember enthüllte Requiem-Regisseur Akifumi Nakanishi, dass die Protagonisten Leon und Graces Abschnitte in Requiem fast zu gleichen Teilen aufgeteilt sind, wobei sich Graces Spielsequenzen auf Horror fokussieren und Leons Einlagen auf „intensive, adrenalingeladene Action“ konzentrieren.