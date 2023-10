Call of Duty: Modern Warfare 3 – PC-Anforderungen bekannt, Trailer ist da

Activision hat eine Vielzahl von Details über die PC-Version von Call of Duty Modern Warfare 3 veröffentlicht. Hier gibt’s alles!

In einem Blogbeitrag sagte der führende PC-Entwickler Beenox, dass die Spieler über 500 Anpassungsoptionen, 4K-Grafiken und Unterstützung für ultrabreite Monitore und DLSS 3 erwarten können. Das Studio hat detailliert beschrieben, wann die Spieler das Spiel vorladen und mit dem Spielen beginnen können, sowie die für die Ausführung erforderlichen Systemspezifikationen. Spieler, die Modern Warfare 3 digital auf dem PC vorbestellen, können den frühen Zugriff auf die Kampagne ab dem 1. November um 17 Uhr vorladen, wobei der frühe Zugang am 2. November um 18 Uhr live geht. Das Vorladen für das gesamte Spiel, einschließlich Multiplayer und Zombies, beginnt am 8. November um 18 Uhr, wobei der vollständige Titel 48 Stunden später offizielle erscheint.

Modern Warfare 3, das am 10. November 2023 veröffentlicht wird, ist eine direkte Fortsetzung von Modern Warfare 2. Die Entwicklung wird von Sledgehammer in Zusammenarbeit mit Infinity Ward geleitet, während Treyarch für den Zombies-Modus verantwortlich ist. In einem Interview, das letzten Monat veröffentlicht wurde, sagte Activision-Präsident Rob Kostich, dass das Unternehmen Call of Duty-Spiele bis 2027 geplant hat und dass derzeit 3.000 Entwickler an dem Franchise arbeiten. All dies kommt neben der Veröffentlichung des PC-Launch-Trailers, der unten zu sehen ist.