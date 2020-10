Call of Duty: Black Ops Cold War – Launch-Trailer stimmt auf Kampagne ein

Call of Duty: Black Ops Cold War rückt immer näher und versucht uns mit seinem Launch-Trailer auf das baldige Release im November einzustimmen.

Der Präsident persönlich

Der Releasetag, der 13. November 2020 ist noch ein bisschen hin, aber Activision Blizzard lässt es sich nicht nehmen Fans schon jetzt mit einem Trailer einzustimmen. Übrigens, die Next-Gen-Fassung des Spiels erscheint Weihnachten 2020. Zurück aber in die Gegenwart, denn da wartet bereits der 17. Ableger der Shooterreihe auf uns. Wie der Titel deutlich klar macht, schicken uns die Entwicklerinnen und Entwickler in den kalten Krieg, also in die USA Anfang der 80er-Jahre. Dort ist die Situation angespannt, denn ein möglicher Atomkrieg mit der Sowjetunion scheint unausweichlich. Während der Kampagne treffen wir auf Präsident Ronald Reagan, der eine Black Ops unter der Leitung von Russell Adler autorisiert.