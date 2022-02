Breath of the Wild 2 für 2022 geplant, und mehr Nintendo-Termine

Nintendos neuester Finanzbericht ist live, inklusive einem Release-Kalender für Kommendes wie Breath of the Wild 2. Lest hier mehr!

Über die kommenden Nintendo-Releases

Im Zuge des Termins hat das Unternehmen seinen bevorstehenden Veröffentlichungszeitplan (neu) veröffentlicht. Breath of the Wild 2 ist laut Nintendos neuestem Finanzbericht immer noch auf dem richtigen Weg für einen Start im Jahr 2022. Mal ganz angenehm, offizielle Daten zu bekommen anstatt immer nur Gerüchte von Leaker:innen zu verbreiten: Hier sind sie also, die Daten von Nintendo höchstselbst:

Pokémon Legends: Arceus – bereits veröffentlicht

Triangle Strategy – 4. März 2022

Kirby und das vergessene Land – 25. März 2022

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp – Frühjahr 2022

Splatoon 3 – 2022

Mario + Rabbids Funken der Hoffnung – 2022

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 – 2022

Bayonetta 3 – 2022

Metroid Prime 4 – noch nicht angekündigt