Bravely-Serie wird wohl in diesem Jahr eine neue Ankündigung erhalten

Der Produzent der Bravely-Serie hat angekündigt, dass später in diesem Jahr eine neue Ankündigung kommt. Das wird spannend!

Mehr zum neuen Bravely

Eine Nachricht wurde auf dem offiziellen Bravely Default-Konto auf Twitter veröffentlicht, um den dritten Jahrestag des neuesten Spiels der Serie, Bravely Default 2, zu feiern. Die Nachricht, die von Produzent Tomoya Asano geschrieben wurde, deutet darauf hin, dass eine neue Ankündigung im Zusammenhang mit der Serie später im Jahr 2024 kommen wird. Nachdem er den Spielern für ihre Nachrichten über das Spiel gedankt hatte, fügte Asano hinzu: “In diesem Jahr werden wir Ihnen von einigen Entwicklungen in der Bravely-Serie erzählen können, also halten Sie bitte die Augen offen”. Asano produzierte alle drei Spiele der Bravely-Serie, beginnend mit dem ursprünglichen Bravely Default, das 2012 auf 3DS veröffentlicht wurde.

Das von der Kritik gefeierte RPG – das von Square Enix in Japan und Nintendo in Übersee veröffentlicht wurde – lässt uns eine Gruppe von vier Protagonisten kontrollieren, die versuchen, vier elementare Kristalle zu sammeln, um zu verhindern, dass sie von dunklen Kräften besiegt werden. Das Spiel erhielt 2015 eine direkte 3DS-Fortsetzung, Bravely Second: End Layer, die zweieinhalb Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels spielt. Schließlich wurde 2021 ein drittes Spiel mit dem Namen Bravely Default 2 auf Switch und PC veröffentlicht und bot eine völlig neue Geschichte mit einer neuen Einstellung und Besetzung von Charakteren. Es ist also noch nicht klar, ob das zu kündigende Projekt ein völlig neues Spiel oder ein Remaster der vorherigen 3DS-exklusiven Einträge in der Serie sein wird.