Bloober Team enthüllt im Rahmen der Xbox 20/20 The Medium

Im Rahmen der Xbox 20/20 enthüllte Bloober Team (u.a. bekannt für Blair Witch, Observer oder Layers of Fear) mit The Medium das neueste Werk, das für die Xbox Series X erscheinen wird.

Worum geht’s in The Medium?

Mit The Medium erscheint ein psychologischer Horror der nächsten Generation. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Marianne, einem Medium das zwischen der realen Welt und der Ebene der Geister wandelt. Gejagt von der Vision eines Kindermordes reist ihr in ein verlassenes Hotel-Resort, das vor vielen Jahren Schauplatz einer furchtbaren Tragödie wurde. Hier beginnt eure schwierige Suche nach Antworten. Der immersive Soundtrack des Spiels ist eine Kollaboration zweier Komponisten: Arkadiusz Reikowski von Bloober Team und Akira Yamaoka, der auch das Silent Hill-Thema komponierte. So orientiert sich auch der Soundtrack am durchgehenden Motiv von The Medium: Dualität.