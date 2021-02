BlizzCon 2021: hinter den Kulissen von Overwatch 2

Bei der diesjährigen BlizzCon 2021 wurde vom Entwicklerteam auch einiges Neues zum künftigen Multiplayer-Shooter Overwatch 2 gezeigt. Wir haben im folgenden Beitrag die informationen für euch zusammengetragen.

Overwatch 2 Entwicklereinblicke

Zugegeben: verglichen mit anderen Ankündigungen aus der heurigen Veranstaltung wirken die Overwatch-News allgemein gesehen bislang ein wenig mager. Wir haben kein konkretes Releasedatum erfahren (das Game soll ja frühestens 2022 erscheinen) und bis dato wurden auch keine bahnbrechenden neuen Errungenschaften Blizzard-seitig veröffentlicht. Für waschechte Overwatch-Fans dürfte der eigene bereitgestellte Stream dennoch interessante neue Erkenntnisse liefern.

Die Entwickler geben aus erster Hand tiefgreifende Einblicke in ihre Arbeit am kommenden Titel. Unter anderem schildern sie ihre Gedanken zum den für Overwatch 2 geplanten neuen Locations Rom und New York City. Änderungen im Spielgeführ werden nachvollziehbar erläutert und wie sich diese im tatsächlichen Gameplay auswirken werden. Natürlich werden auch Änderungen bzw. Neuerungen an den Charakteren wieder ausführlich beschrieben.

Behind the scenes (mit deutschen Untertiteln)

Für alle Fans des Games haben wir den vollständigen, fast 40 minütigen Beitrag der Entwickler hier unten verlinkt. Freut euch auf eine geballte Ladung Insider-Informationen, angereichert mit vielen, vielen Gameplay-Szenen. Weitere Informationen könnt ihr natürlich auch der offiziellen Website des Spiels entnehmen.