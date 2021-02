Blaupunkt präsentiert Smart Home-Lautsprecher SHS 100

Für die mitgelieferten Komponenten sowie die optional erhältliche Tint LED-Birne hält das Smart Home Speaker Set SHS 100 vielfältige vorinstallierte Szenen zur Steuerung per App bereit. So könnt ihr beispielsweise vom Bett aus die Kaffeemaschine über die intelligente Steckdose anschalten, eine Lieblingsplaylist starten und den Tür- und Fenstersensor, der dem Set beiliegt, aktivieren. Dieser schlägt bei Abwesenheit Alarm, falls ein unerwünschter Gast eindringt. Kombiniert mit der Tint LED-Birne sorgt das Set zudem stets für das perfekte Licht, von kuscheligem warmweiß bis zu aktivierendem Tageslicht, und auch für eine effektvolle Atmosphäre dank Farb- und Lichtszenenwahl. In Kombination mit dem Türsensor des SHS 100 -Pakets geht außerdem das Licht etwa automatisch an, sobald die Wohnungstür geöffnet wird.

Bestehend aus einem Alexa-kompatiblen WLAN-Speaker mit integriertem Bewegungssensor und Nachtlicht, einem Tür-/Fenstersensor und einer smarten Steckdose bietet das Starter-Paket Unterstützung beim Erledigen alltäglicher Aufgaben. Dabei habt ihr die Wahl, per Sprachsteuerung über den Lautsprecher auf Alexa-Skills zuzugreifen oder vorinstallierte Routinen zu nutzen, die per App auch offline verfügbar sind. Dazu ist das Kit mit integriertem Zigbee Gateway bereits untereinander verbunden und entsprechend mit minimalem Installationsaufwand ohne Vorkenntnisse direkt einsatzbereit. So habt ihr die Möglichkeit, Smart Home Optionen auch dann zu nutzen, wenn das heimeigene Internet einmal ausfällt, generell zu instabil ist oder ihr nicht alle Geräte ständig online verbunden lassen sein wollt.

Mit dem Blaupunkt SHS 100 erwartet euch ein komfortabler Einstieg in ein smartes Zuhause. Was die Alexa-fähigen Speaker so alles können, lest ihr hier!

Mehr Infos und Preise

Alternativ bietet das Blaupunkt-Set online über den mitgelieferten WLAN-Speaker alle Skills, die Alexa offeriert. Einfach in die Steckdose gesteckt, agiert der handliche Speaker in quadratischer Form kabellos ohne eine Stellfläche einzunehmen. Eingebunden in das heimeigene WLAN lässt er über einen Sprachbefehl via Alexa den gewünschten Song in ausgewogenem Klang erschallen, liest die Einkaufsliste vor, informiert über das Wetter oder übernimmt die Terminverwaltung des Tages. Für mehr Flexibilität beim Abspielen von Podcasts, Musik und Co. stellt der 2 Watt-Lautsprecher auf Wunsch auch eine Bluetooth-Verbindung zum Smartphone oder Tablet her.

Ist die Sprachsteuerung nicht gewünscht, dafür aber mehr Privatsphäre, lassen sich die Mikrofone des Blaupunkt-Speakers stumm schalten. Nicht zuletzt gibt sich der Speaker dank integriertem Bewegungsmelder wegweisend und schaltet beim Vorbeigehen in der Dunkelheit automatisch ein kleines Nachtlicht zur Orientierung ein. Das Smart Home Speaker Set SHS 100 von Blaupunkt ist ab sofort zu einer UVP von 229,95 Euro im Handel und auch online erhältlich. In Kombination mit dem Tint SHS 40 Smart Leuchtmittel zur UVP von 49,95 Euro reduziert sich der Gesamtpaketpreis auf 249,95 Euro statt 279,90 Euro. Was haltet ihr davon?