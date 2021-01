Blackwood: das erwartet uns 2021 in Gates of Oblivion

Die Tore von Oblivion stellen eine neue, ganzjährige Erweiterung für The Elder Scrolls Online (ESO) dar. Gut 800 Jahre vor den Ereignissen aus The Elder Scrolls IV gilt es die Intrigen des Daedrafürsten Mehrunes Dagon aufzudecken. Klingt spannend! Um die Spielerschaft auch über das gesamte Jahr hinweg bei der Stange zu halten, werden über die nächsten Monate verteilt immer wieder wohlportionierte Happen durch Zenimax Online ausgeliefert.

Am 26. Jänner fand das ESO Gates of Oblivion-Reveal-Event statt, wo der Fahrplan für das Jahr 2021 vorgestellt wurde. Mit dabei: Blackwood. Was sich hinter den vielen fantastisch klingenden Namen tatsächlich verbirgt und in welche Richtung sich Bethesdas MMORPG in den nächsten Monaten bewegt, erfahrt ihr im folgenden Beitrag.

Den Anfang des mehrere Gänge umfassenden Menüs macht schon im März der DLC Flames of Ambition. Dieser kommt am 8.3.21 für den PC heraus und wird erst Tage später am 16.3. für die Playstation- und Xbox-Konsolen nachgereicht.

Das Prunkstück der neuen Erweiterung soll dann am 1. bzw. 8. Juni mit Blackwood erscheinen. Neben den klassischen Features wie der Erkundung neuer Gebiete oder die Interaktion mit frischen NPCs gilt es eben auch einer Verschwörung auf den Grund zu gehen, im Rahmen derer alle Pfade in die Totenländer führen. Auch das klingt sehr verheißungsvoll.

Interessant wird auch zu sehen sein, wie diese neu angekündigten Feautures bei den eingefleischten Zockern ankommen werden:

die neuen Weltereignisse: Portale ins Reich des Vergessens

die neue Prüfung: Felshain, sowie

neue Belohnungen: verlorene Relikte von Dunkelforst

Weiterführende Information zur Erweiterung findet ihr außerdem auf der offiziellen Website des Spiels. Wenn ihr euch generell für das The Elder Scrolls-Franchise interessiert, dann haben wir von Beyond Pixels auch weiterführend ein paar spannende Artikel für euch. Zum Beispiel ein Review zu The Elder Scrolls Blades für iOS.