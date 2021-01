Black Desert Online: Pearl Abyss übernimmt ab 25.2.2021 wieder die Kontrolle

Pearl Abyss verkündet, dass Black Desert Online ab dem 25. Februar 2021 in Nordamerika und Europa wieder in den eigenen Publishing-Händen liegt. SpielerInnen aus den beiden Regionen können ihr Abenteuer fortsetzen, indem sie ihren Account übertragen. Als Dankeschön erhalten sie dafür Belohnungen wie süßes Tier 4-Pet.

Pearl Abyss verspricht der Community das bestmögliche Spielerlebnis inklusive einer hochleistungsfähigen, skalierbaren Serverinfrastruktur in Nordamerika und Europa, erfahrenem Community- und Kundenservice-Support in allen unterstützten Sprachen und einer Menge aufregender neuer Inhalte für die nahe Zukunft, die in Kürze angekündigt und ab dem 25. Februar erscheinen werden. Neue und zurückkehrende AbenteurerInnen, die sich bis zum 24. Februar bei Pearl Abyss registrieren, profitieren außerdem von nützlichen Belohnungen, wie einer großen Summe an Upgrade-Materialien in Form von Cron-Steinen, Walkürenschrei, Scharfe und Harte Schwarzkristallsplitter sowie +1 Buffs auf Angriffs- und Verteidigungspunkte.

Darüber hinaus können sich AbenteurerInnen, die ihren Account vor dem 24. Februar übertragen haben, auf zusätzliche Belohnungen freuen, darunter viele Cron-Steine, verschiedene Arten von Tauschscheinen, Kampf- und Fertigkeits-EXP-Schriftrollen und den Limited-Edition-Titel „Now or Nouver“. Zusätzlich werden an diesem Tag neue Login-Belohnungen zur Verfügung gestellt. Die begehrteste Belohnung, auf die sich Abenteurer freuen können, ist ein süßes, limitiertes Tier 4-Haustier.

Weitere Informationen zum Spiel findet ihr auf der offiziellen Webseite.