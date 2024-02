Bis zu 2.000 Watt: Neue Anker SOLIX Balkonkraftwerk-Sets ab sofort verfügbar

Passend zum Start in die hellere Jahreszeit kündigt Anker SOLIX neue Bundles für seine beliebten Balkonkraftwerke an. Neben den bewährten Sets mit einem oder zwei Modulen, gibt es nun gleich vier Solarpanels in einem Komplettpaket. Damit bietet Anker das weltweit erste 2.000 Watt Balkonkraftwerk mit Speicher. Die Module lassen sich mit den zwei in den Bundles enthaltenen Anker SOLIX Solarbanks und einem Wechselrichter verbinden, um stets das Maximum an Energie aus der Sonne zu extrahieren – selbst bei bewölktem Himmel.

Eine Übersicht über die drei neuen XXL-Pakete:

Neue Balkonkraftwerke von Anker SOLIX: Das Maximum herausholen

Unabhängig davon, für welches System sich der vorhandene Platz und der eigene Geldbeutel letztlich entscheiden – auf lange Sicht lässt sich viel Geld sparen und das bei einer Installationszeit von lediglich gut zwei Stunden. Schließlich ermöglichen die vier Panels stets die maximale Leistungsausbeute, sei es durch unterschiedliche Ausrichtungen für den Vor- und Nachmittag oder als Sonnenlicht-Sammler an bewölkten Tagen.

Damit an der eingeheimsten Energie so schnell nichts verloren geht, speichern zwei Anker SOLIX Solarbanks die nicht direkt genutzte Energie einfach. Zusammen lassen sich im Verbund so bis zu 3.200 Wattstunden erzeugen, womit je nach Nutzungsverhalten ein ganzer Tag an Energiebedarf abgedeckt ist.

Die moderne LFP-Akkutechnik sorgt dabei für eine lange Lebensdauer. Mindestens 6.000 Ladezyklen und damit doppelt so viel wie der Branchendurchschnitt sind mit der staubdichten und Regenwasser-resistenten Solarbank möglich.

Neben den vier Panels ist im Lieferumfang immer der Anker SOLIX MI80-Wechselrichter enthalten. Aktuell speist er bis zu 600 Watt in den heimischen Stromkreislauf ein, bis die Bundesregierung die für dieses Jahr erwartete 800 Watt-Erhöhung final freigibt. Sobald der Startschuss erfolgt, kann das auf 600 Watt gedrosselte System per „Over the Air“-Update auch mit 800 Watt betrieben werden.

Gerade dann kommen die vier Panels und deren Leistungskraft zur Geltung. Das alles steuern NutzerInnen intuitiv jederzeit per Anker-App für iOS und Android-Smartphones. Für nachhaltige Stromerzeugung ist entsprechend gesorgt, auch dank der Herstellergarantie: zehn Jahre für die Anker SOLIX Solarbank beziehungsweise zwölf Jahre auf die eigentlichen Balkonkraftwerke.