beyerdynamic Free BYRD: True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer ab sofort erhältlich

beyerdynamic erweitert mit dem brandneuen True Wireless-Kopfhörer beyerdynamic Free BYRD die hauseigene Kopfhörerpalette um ein kabelloses In-Ear-Kopfhörer-Modell. Was das neue Modell zu bieten hat, erfahrt ihr hier.

Bewegender Sound mit tollen Details

Dank konsequenter Umsetzung und Weiterentwicklung der beyerdynamic Sound-Philosophie ist der unverfälschte Sound jetzt auch in einem kompakten True Wireless-Kopfhörer verfügbar. Das einzigartige Akustik-Design gewährleistet zusammen mit dem leistungsstarken zehn Millimeter-Treiber sowie den neuesten Codecs wie aptX Adaptive und AAC einen detailreichen Klang mit brillanten Höhen und kräftigen Bässen. Egal, ob beim Musik hören, Serien schauen oder Gamen zwischendurch. Dank digitalem ANC mit Hybrid-Technologie erleben Musikfans den Klang ohne störende Umgebungsgeräusche und bei gleichbleibender Soundqualität. Bei Bedarf lassen sich die Umgebungsgeräusche über den Transparency Mode aber auch ganz einfach wieder einblenden. So kann man beispielsweise zwischendurch eine kurze Unterhaltung führen, ohne die In-Ear-Kopfhörer herauszunehmen. Damit sind die neuen Kopfhörer optimal für all diejenigen geeignet, die viel unterwegs sind und mobil oder in lauten Umgebungen arbeiten.

Komfort ist alles

Für einen angenehmen Tragekomfort mit optimalem und sicherem Sitz kann man zwischen fünf verschiedenen Ohrpassstücken aus hautfreundlichem Silikon wählen, die von den beyerdynamic Akustikspezialist:innen konzipiert wurden. Dabei wurde die Ergonomie des Ohres in den Mittelpunkt gestellt, um den bestmöglichen Sitz der In-Ears zu gewährleisten. Drei weitere Ohrpassstücke aus Memory Foam sind zusätzlich im Lieferumfang enthalten und besonders für die Nutzung bei sportlichen Aktivitäten geeignet. So sollte der beyerdynamic Free BYRD in jedem Ohr perfekt sitzen. Zudem ist der Free BYRD dank IPX4-Zertifizierung gegen Spritzwasser geschützt und daher bestens für die ein oder andere anstrengende Trainingseinheit oder einen Regenschauer gewappnet.

Smarte Technologien für mehr Vielseitigkeit

Die Sprachqualität bei Telefonaten oder Meetings bleibt auch in einer unruhigen Umgebung jederzeit auf höchstem Niveau dank der innovativen Qualcomm dual 2-mic cVc Technologie. Insgesamt vier Mikrofone, jeweils zwei am linken und rechten Ohrhörer des Free BYRDs, sorgen für angenehmes und natürliches Telefonieren. Mit Google Fast Pair gelingt auch die Verbindung zum Endgerät in Sekundenschnelle und als Amazon- und Apple-zertifizierter True Wireless-Kopfhörer stehen die Sprachassistenten Alexa und Siri ebenfalls zur Verfügung. Auch Gamer:innen und Serienfans kommen auf ihre Kosten, denn der Low Latency Mode sorgt für perfekte Synchronisierung zwischen Bild und Ton. Die Bedienung wird durch das Light Guide System in unterschiedlichen Lichtfarben erleichtert.

Weitere Anpassungen und Updates können zudem mit der innovativen MIY App von beyerdynamic vorgenommen werden. Diese hebt dank „MOSAYC – Attention to Detail with Mimi Sound Personalization“ den Klang auf das nächste Level. Nach einem nur zweiminütigen Hörtest lässt sich der Sound und die Einstellungen des Kopfhörers mit der App personalisieren und ganz auf das individuelle Gehör anpassen. Mit dem Equalizer können Audioinhalte durch vorgefertigte Profile noch weiter an die eigenen Wünsche angepasst werden. Außerdem lässt sich der Kopfhörer mit der App stets auf dem aktuellen technischen Stand halten.

Der beyerdynamic Free BYRD überzeugt mit einer extra langen Akkulaufzeit von bis zu elf Stunden nach einmaligem Aufladen. Zum Laden können die Ohrhörer jederzeit im kompakten Ladecase verstaut werden, dieses kann über USB-C oder ein kabelloses Qi-Ladepad aufgeladen werden. Wenn es einmal besonders eilt, bringt eine zehnminütige Schnellladung bis zu 70 Minuten Hörgenuss.