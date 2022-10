Bereit für Among Us VR? Am 10. November ist es so weit

Die VR-Version des wohl beliebtesten Detektivspiels kommt schon bald. Among Us VR erscheint am 10. November via Steam und Meta Quest.

Mehr zu Among Us VR

Diese Version von Among Us ist eine Zusammenarbeit zwischen Schell Games, Innersloth und Robot Teddy. Die neue Version kostet um die zehn Euro, und im Wesentlichen erwartet uns mit Among Us VR das Selbe wie eh und je. Die Spieler:innen übernehmen die Rolle verschiedener Besatzungsmitglieder, die alle versuchen, ihre Aufgaben auf dem Schiff zu erledigen. In der Zwischenzeit sind einer oder einige von ihnen Betrüger, und ihr Ziel ist es, die Crew aus dem Weg zu räumen, ohne erwischt zu werden. Among Us VR wird vier bis zehn Spieler in einem Spiel unterstützen. VR-Spieler können jedoch nur mit anderen VR-Spielern spielen. Und es sieht so aus, als ob das bisher enthaltene Level Skeld II heißt, eine 3D-Version von Skeld aus dem Klassiker-Spiel.