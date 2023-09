Bau-Simulator – SANY Pack mit 15 neuen Baumaschinen ab sofort verfügbar!

Mit dem SANY Pack dürfen sich Baumaschinenfans auf das bisher umfangreichste Fahrzeugpaket für das beliebte Simulationsspiel freuen. Der DLC erweitert das Hauptspiel um gleich 15 brandneue Maschinen des chinesischen Herstellers SANY – von Baggern über Walzen, Radladern, Mobilkranen, einem Turmdrehkran und diversen Straßenbaumaschinen bis hin zum gigantischen Drehbohrgerät ist alles dabei, was das Herz baubegeisterter Spieler:innen höher schlagen lässt!

Mit dem brandneuen Bau-Simulator – SANY Pack erweitern astragon Entertainment und weltenbauer die Simulation. Software Entwicklung heute gleich 15 zusätzliche Fahrzeuge und Baumaschinen des weltweit agierenden chinesischen Herstellers SANY ins Spiel. Der neue DLC ist ab sofort für die PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S und Xbox One-Versionen des Spiels in den digitalen Stores verfügbar!

Das Bau-Simulator – SANY Pack ist ab sofort zum Preis von 14,99 EUR (UVP) als DLC für PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S und Xbox One in den digitalen Stores verfügbar. Alternativ ist die Spielerweiterung auch als Teil des Bau-Simulator – Year 1 Season Pass erhältlich, welcher zum Preis von 32,99 EUR (UVP) in den digitalen Stores bereitsteht.