Battlefield 2042 Die Arkangel Direktive Event startet am 11.7.2023

Das Battlefield 2042 Entwicklerteam enthüllte im Rahmen der 5. Saison das neue befristete Event „Die Arkangel-Direktive“, das ab dem 11. Juli um 14:00 Uhr für zwei Wochen läuft. Was euch erwartet, erfahrt ihr hier.

Was erwartet euch?

Bei diesem Event kämpfen zwei Gruppierungen in einer bisher noch nie dagewesenen Combined-Arms-Schlacht mit modernsten Robotik- und KI-Technologien in einem neuen Spielmodus um die Kontrolle. Kontrolle ist ein neuer 24-gegen-24-Modus, der auf den Karten “Zurückgewonnen”, “Orbital” und “Valparaiso” gespielt wird. Spieler:innen nehmen Satelliten auf der Karte ein, sammeln Telemetriedaten und übermitteln diese an den Arkangel-Satelliten, um Punkte zu erhalten und während des Spiels Boni anzufordern, mit denen sie das Blatt wenden können.

Im Rahmen des Events erwarten die Spieler:innen einzigartige Gameplay-Belohnungen wie seltene Hintergründe sowie epische Waffen-Skins, Kopfbedeckungen und Talismane. Darüber hinaus gibt es im Store neue Bundles und Item-Rotationen.