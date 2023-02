Basis-Building-Spiel Homestead Arcana (PC) bekommt Gameplay-Trailer

Der Indie-Spiele-Herausgeber Serenity Forge ( Doki Doki Literature Club ) hat das Gameplay von Homestead Arcana , einem magischen Basis-Building-Abenteuerspiel, enthüllt. Das Spiel lässt euch die Rolle einer Hexe übernehmen, um ein sterbendes Land durch die Verwendung von Zauberkunst und Basisgebäude im No Man’s Sky -Stil wiederzubeleben. Der Trailer bietet einen kurzen, aber detaillierten Einblick in das Gameplay und enthüllt das Veröffentlichungsdatum – das Game wird im April 2023 erscheinen. Wir müssen das Geheimnis hinter dem mysteriösen Aussehen der Miasma aufdecken und Zaubersprüche auf die Natur loslassen, um das Land zu heilen. Seht selbst:

Der Trailer verspricht Spannung und Magie sowie ein großartiges Abenteuer, das für typische Abenteuerspielspieler verlockend ist. Das Video wird von einem In-Game-Charakter erzählt, der sprechenden Katze der Hexe namens Huckleberry, die verspricht, bei jedem Schritt an eurer Seite zu sein. Im Kern sieht die Erfahrung ziemlich gemütlich aus. Das gemütliche Spielgenre scheint exponentiell zu wachsen, da die Spieleindustrie inmitten turbulenter Zeiten in der realen Welt weiter wächst. Spiele wie Homestead Arcana bieten eine entspannende Ablenkung aus dem täglichen Leben – und wenn so ein Spiel auch Bewusstsein für unsere Umwelt entwickeln kann, umso besser. Der Titel kommt im April 2023 auf den PC.