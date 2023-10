Bandai Namco zeigt englischen Trailer zu Sand Land (Akira Toriyama)

Bandai Namco hat ein Update des Sand Land Story-Trailers veröffentlicht, der sich hauptsächlich auf die englische Sprachausgabe konzentriert.

Über Sand Land

Wenig überraschend geht es in diesem neuen Story-Video um die englischsprachige Crew hinter dem Spiel. Risa Mei spricht Beelzebub, John Lipow verkörpert Rao (der Ranger-aussehende Typ), Owen Thomas ist der Dieb und Keith Silverstein spricht Luzifer. Es ist eine erfahrene Besetzung, aber keine massiven Prominenten aus anderen Medien, was ehrlich gesagt vorzuziehen ist. Der neueste Trailer zeigt ein bisschen mehr von den Fahrzeugen, wobei insbesondere Kampfszenen gezeigt werden.

Das Sand Land befindet sich in einem weitläufigen Ödland, das den Planeten im Zuge von Krieg und Umweltkatastrophen vereinnahmt hat. Beelzebub schließt sich einer Crew an, die in der extrem wüstenhaften Umgebung nach einer Wasserquelle sucht. Es basiert auf einem Seriencomic aus dem Jahr 2000 aus Weekly Shōnen Jump von Akira Toriyama. Das Veröffentlichungsdatum für das Spiel ist noch nicht bekannt, aber es soll auf PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen veröffentlicht werden.