Bandai Namco bringt 2027 ein neues Dragon Ball: Age 1000

Eine neue Ära und neue Charaktere kommen zu Dragon Ball als Teil eines Projekts mit dem Codenamen Age 1000.

Dies gab der Herausgeber Bandai Namco an diesem Wochenende auf der Dragon Ball Genkidamatsuri-Veranstaltung bekannt. Das Spielprojekt Age 1000 verspricht „eine brandneue Dragon Ball-Welt“ mit Originalcharakteren, die noch vom Manga- und Anime-Serienschöpfer Akira Toriyama entworfen wurden. Der Age 1000 Teaser-Trailer konzentriert sich auf einen nie zuvor gesehenen Charakter, den Toriyama vor seinem Tod im Jahr 2024 entworfen hat. Laut einer offiziellen Beschreibung von Bandai Namco wird Age 1000 „im Laufe des Abenteuers weitere einzigartige Charaktere vorstellen“. Während sich der Trailer größtenteils auf die namenlose Originalfigur konzentriert, ein Mitglied der Capsule Corporation, das die Initialen „GS“ trägt, erkennt er auch einige der kultigsten Helden und Schurken des Franchise an.

Wir sehen Bilder von Son-Goku, Vegeta, Piccolo, Freezer, Beerus und anderen, kurz bevor der mysteriöse neue Charakter zum Super-Saiya-jin wird. Dragon Ball-Fans werden Age 1000 als Schauplatz für Dragon Ball Online wiedererkennen, das MMORPG, das ab 2010 in ausgewählten asiatischen Märkten veröffentlicht wurde. Elemente und Charaktere aus diesem Spiel wurden später für die Dragon Ball Xenoverse-Spiele umfunktioniert. Dragon Ball Online und Dragon Ball Xenoverse konzentrierten sich auf originelle, anpassbare Charaktere und eine Tour durch die Geschichte von Dragon Ball. Das Age 1000-Projekt von Dragon Ball soll 2027 auf nicht näher bezeichneten Plattformen veröffentlicht werden. Bandai Namco verspricht, dass weitere Details zum Spiel auf der Dragon Ball Games Battle Hour 2026 in den USA am 18.-19. April enthüllt werden.