Ball x Pit: Devolver Digital bringt das Game am 15. Oktober 2025

Während Nintendos Indie World-Stream wurde gesagt, dass Ball x Pit am 15. Oktober für Switch, PC, PS5, Xbox Series X/S erscheint.

Über Ball x Pit

Im Juni beschloss der Publisher Devolver Digital, sein übliches Summer Game Fest-Showcase-Format zu ändern und es einem einzigen Spiel zu widmen, Ball x Pit des Indie-Entwicklers Kenny Sun und einiger seiner Mitarbeiter. Eine Switch 2-Version wird später in diesem Jahr erscheinen. Dieser Titel ist ein bisschen so, als ob Breakout, Vampire Survivors und Space Invaders mit einer Prise Bullet-Hell für ein gutes Maß miteinander vermischt wurden. Euer Charakter wird (manuell oder automatisch, es liegt an euch) zerstörerische Bälle auf Wellen von Feinden abfeuern, die sich von oben auf dem Bildschirm nähern, und versuchen, sie zu zerstören, bevor sie den Boden erreichen und mehr Schaden verursachen. Ihr sammelt ganz roguelite-ähnlich wie bei Peglin während jedes Laufs mehr Arten von Bällen und Erweiterungen und verbessert beide.

Die Action steigt dann noch um eine Stufe, wenn ihr während des Spiels in der Lage seid, zwei Bälle miteinander zu verschmelzen und somit ihre Effekte zu kombinieren. Eine Fusion könnte euch einen Geisterball gewähren, der durch Feinde geht, aber einen Blitzableiter in jeden steckt, mit dem er in Kontakt kommt, und sowohl diesem bestimmten Widersacher als auch anderen in der Nähe wiederkehrenden Schaden zufügt. Es gibt mehr als 60 verschiedene Bälle zum Herumspielen, und wenn man ein paar davon miteinander kombiniert, werden so eine Vielzahl an Möglichkeiten freigeschaltet, so dass wir am Ende wirklich wilde Ergebnisse erzielen können. Damit nicht genug, wir werden auch mehr Charaktere mit einzigartigen Fähigkeiten freischalten, mit denen wird auch weiter experimentieren möchten.