Baldur’s Gate 3 bekommt im Dezember Update Nummer neun

Das nächste große Update für Baldur’s Gate 3, Update 9, wird im Dezember mit neuen Funktionen erscheinen.

Weiter warten auf Baldur’s Gate 3

Der Stream verspricht, uns einen Einblick in das zu geben, was 2023 kommen wird, und Larian sagte, dass das Studio auch ins Detail über einige der am meisten diskutierten Themen in der Community eingehen wird. Was den Fortschritt der Dinge betrifft, sagte das Studio, dass die nächsten Kapitel Geschichte aktiv getestet werden, um sicherzustellen, dass sie auf dem gleichen Stand bezüglich der Qualität sind. Es hieß, dass die Spieler:innen auch bald entdecken werden, dass “viel mehr in Arbeit” ist als das, was man in einem Early Access-Playthrough sehen kann.

Larian sagte, sein Ziel sei es, dass selbst diejenigen, die den ersten Akt seit Hunderten von Stunden immer wieder wiederholt haben, das Gefühl haben, dass bei der Veröffentlichung ein ganz neues Erlebnis da sein soll. Wie das möglich sein soll, da bin ich überfragt – aber gut, Larian wird seine Sache schon gut machen! Das letzte große Update zum Spiel, das am 6. Oktober 2020 in den Early Access-Zustand kam, war Update 8 im Juli, das unter anderem die Bardenklasse und das spielbare Gnomen-Rennen mit sich brachte.