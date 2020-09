Balan Wonderworld Release-Termin enthüllt

Im Zuge der letzten Nintendo Direct Mini enthüllte Square Enix den Balan Wonderworld Release-Termin. Demnach erscheint Action-Jump’n’Run am 26. März 2021 veröffentlicht wird.

Ein neuer Trailer bietet außerdem erste Einblicke in das Koop-Feature von Balan Wonderworld. Mit diesem Feature können zwei Spieler die Welt von Wonderworld im lokalen Koop zusammen erkunden und Herausforderungen auf kreative Weise meistern, indem sie gemeinsam herausfinden, welche Kostüme sich am besten miteinander kombinieren lassen. Dabei können die Spieler unabhängig voneinander die Fähigkeiten ihres jeweiligen Kostüms nutzen oder – wenn sie sich in der Nähe befinden – das „Joint Play“-Feature ausprobieren, um die Fähigkeiten ihrer Kostüme gemeinsam und zeitgleich einzusetzen.