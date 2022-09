Backbone One PlayStation Edition Test: iPhone-Gaming-Controller im Review

Mit dem Backbone One-Controller (wir berichteten bereits) sollt ihr euer iPhone zu einer wahren Gaming-Maschine transformieren können. Mehr dazu lest ihr im Test!

Über den Backbone One

Mit dem Backbone One PlayStation Edition (zur offiziellen Website) erwartet euch der Controller in schönem Weiß und den typischen Tasten vom DualSense-Controller. Als Alternative gibt es ihn auch in Schwarz und ABXY-Tasten, was dem klassischen Xbox-Layout (siehe hier) nahekommt. Das Gerät an sich ist sehr leicht, mit grade mal 138 Gramm gehört das Zubehör zu den ganz filigranen Produkten. Allerdings geht dies nicht zu Lasten der Langlebigkeit: Alles, was zu diesem Controller gehört, fühlt sich sehr wertig an und besticht durch hohe Verarbeitungsqualität. Genauso überzeugt das simple Design und wie einfach es ist, euer iPhone darin zu befestigen. Einfach nur die Stirn eures Geräts an eine Kante legen, und den Controller mit dem Lightning-Stecker in die Länge ziehen. Danach zieht sich das Produkt wieder zusammen, und wenn sich der Stecker im Lightning-Port des Smartphones befindet, kann es auch schon losgehen. Leichter geht’s nicht!

Das Plug and Play-Gefühl setzt sich dann nahtlos fort. Dadurch, dass der Controller „made for iPhone“ ist, erkennt euer Gerät dann auch sofort, worum es sich bei diesem Produkt handelt. Dann werdet ihr dazu angehalten, rasch die Backbone-App für euer Smartphone herunterzuladen. Habt ihr das gemacht, wird noch flugs ein Konto bei Backbone erstellt, wo ihr dann auch gleich die Backbone+ Mitgliedschaft kostenlos antesten dürft. Über zwanzig Features werden dadurch freigeschaltet, etwa In-Game-Belohnungen, neue App-Features, Rabatte auf neue Produkte, personalisierte Spielempfehlungen, Cloudspeicher und einiges mehr. Diese Mitgliedschaft ist zwar äußerst nett, aber nicht zwingend notwendig – die Grundlagen des Backbone One PlayStation Edition-Controllers sind auch so schwer in Ordnung.

Sehr überzeugende App

Das sieht dann wie folgt aus: Habt ihr den Controller an euer iPhone angeschlossen, drückt ihr einfach auf den leuchtenden Backbone-Knopf. Das bringt euch im Handumdrehen in die App, wo ihr dann aus den verschiedensten Möglichkeiten wählen dürft. Besonders cool: Der Launcher präsentiert euch schon ganz à la Netflix oder Amazon Prime unterschiedlichste Vorschläge aus sämtlichen Kategorien. Ob das nun Call of Duty oder Genshin Impact via dem Apple App Store ist, Gran Turismo 7 oder The Last of Us Part 2 via PS Remote Play ist oder eventuell die neuesten Spiele von der Apple Arcade-Auswahl: Hier ist garantiert für jeden etwas dabei.

An dieser Stelle empfiehlt es sich auch zu erwähnen, womit der Backbone One PlayStation Edition-Controller so alles kompatibel ist. Es ist ziemlich egal, was ihr spielt, denn das Gerät kommt tatsächlich mit allem zurecht! Jede Plattform wie etwa PS Remote Play, Google Stadia, GeForce Now, Amazon Luna, Apple Arcade, Steam Link und selbstverständlich auch Xbox Remote Play (inklusive Zugriff auf den Game Pass Ultimate!) kann ganz bequem gestartet und verwendet werden. Wer nun befürchtet, dass die App deswegen überladen sein könnte, irrt: Ganz übersichtlich und schön aufgegliedert könnt ihr euch entweder via Controller, oder auch mit einfachen Wischbewegungen auf eurem Smartphone-Screen zurechtfinden. Wie das Spielgefühl mit dem Controller so aussehen kann, zeigt der folgende Trailer: