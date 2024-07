Back to Black ab 18.7.2024 als DVD, Blu-ray und 4K-UHD-Blu-ray erhältlich

Gute Nachrichten für die Fans von Amy Winehouse – Das Biopic Back to Black erscheint bei STUDIOCANAL ab dem 4. Juli 2024 als Download zum Kaufen und ab dem 18. Juli 2024 als UHD SteelBook, in einer UHD Special Edition sowie auf Blu-ray, DVD und als Video on Demand zum Leihen.

Was erwartet euch?

London zu Beginn der 2000er Jahre: Die talentierte Sängerin und Musikerin Amy Winehouse (Marisa Abela) findet in den Clubs von Camden ihre Bühne. Mit ihren Songs, ihrer außergewöhnlichen Stimme und ihrem einzigartigen Charisma begeistert sie das Publikum. Schnell werden Musikfans und Talent Scouts auf sie aufmerksam und ihr kometenhafter Aufstieg in den Pophimmel beginnt, doch der Ruhm hat seinen Preis…

Amy Winehouse gilt als eine der größten Künstlerinnen der jüngeren Pop-Geschichte. Ihr hochgelobtes zweites Album „Back To Black” aus dem Jahr 2006 brachte ihr Weltruhm und fünf Grammys. Sie hat mehr als 30 Millionen Platten verkauft und ihre Songs werden noch heute, über 10 Jahre nach ihrem Tod, mehr als 80 Millionen Mal pro Monat gestreamt.