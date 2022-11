Avatar: Way of the Water Trailer macht Lust auf den Kinostart Mitte Dezember

20th Century Studios hat einen neuen Avatar: The Way of Water Trailer, der uns Lust auf den Kinostart in etwas mehr als einem Monat machen soll. Mit The Way of Water erreicht das Kinoerlebnis einen neuen Höhepunkt, denn James Cameron entführt die Zuschauer:innen in einem spektakulären und mitreißenden Action-Abenteuer zurück in die großartige Welt von Pandora.

Mehr als ein Jahrzehnt nach den Ereignissen des ersten Films erzählt die Fortsetzung die spannende Geschichte der Familie Sully (Jake, Neytiri und ihre Kinder): von den Problemen, die sie verfolgen, die Mühen, die sie auf sich nehmen, um einander zu beschützen, sowie die dramatischen Erlebnisse und die Kämpfe, die sie führen, um zu überleben.