Aus für Twitter: Kein Posten mehr über PlayStation-Konsolen möglich

PlayStation 5- und PlayStation 4-Konsolen werden bald ihre X-Integrationen (ehemals Twitter) fallen lassen. Der Direkt-Link ist passé!

PS mag Twitter nicht mehr

Aufgrund einer Änderung können wir nach dem 13. November keine Clips oder Screenshots mehr direkt von beiden Systemen auf X posten. Laut einer Mitteilung, die Sony auf seinen Konsolen geteilt hat, und einer Support-Seite verlieren Benutzer:innen die Möglichkeit, “Inhalte, Trophäen und andere spielbezogene Aktivitäten auf X direkt von PS5/PS4 aus zu posten und anzusehen (oder ein X-Konto zu verknüpfen)“. Laut einer zwischengespeicherten Version der Support-Seite hat Sony die Benachrichtigung irgendwann am Montag auf seiner Website hinzugefügt.

Sony hat nicht genau verraten, warum es die X-Integration auf seinen Konsolen abschreckt. Es könnte jedoch damit zusammenhängen, dass X seine kostenlose API Anfang dieses Jahres eingestampft hat, was Entwickler und Unternehmen zwingt, zu bezahlen, wenn sie sich an seinen Diensten anschließen wollen. Microsoft hat im April aufgehört, Benutzer Xbox-Clips direkt auf X zu posten, wahrscheinlich aufgrund dieses Umzugs. Es ist also ratsam, die PlayStation-App auf dem Smartphone zu installieren – dort werden Screenshots und Videos automatisch hochgeladen und euch zur Verfügung gestellt!