Auch hier wird verschoben: Embark Studios’ ARC Raiders kommt 2023

ARC Raiders, der Koop-Shooter, der wegen seiner beeindruckenden Grafik für Aufsehen sorgte, wurde auf 2023 verschoben.

ARC Raiders ist das erste Projekt der Embark Studios, ein Team, das sich aus ehemaligen Entwicklern von DICE und Frostbite Engine zusammensetzt. In einer Twitter-Ankündigung sagte Embark, dass der Titel auf 2023 verschoben wurde. Die zusätzliche Zeit wird genutzt, um „das Erlebnis zu verbessern“. Da es viel gibt, was wir immer noch nicht über das Spiel wissen, fügte Embark hinzu, dass weitere Details bekanntgegeben werden, sobald die Spieltests beginnen. Der Haken an dieser Sache? Bislang gab es noch keine öffentlichen Tests, und auch nur wenig in Sachen Neuigkeiten und Gameplay-Material. Man weiß also nicht, wann das der Fall sein wird – wir können nur hoffen, dass es bald mehr News zum Spiel geben wird. Bis dato weiß man nur, dass es free to play sein wird und einen Fokus auf das Koop-Gameplay haben wird. Hier der Tweet für euch: