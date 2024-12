Attack on Titan: The Last Attack Kinostarttermin für Deutschland enthüllt

Crunchyroll hat den Attack on Titan: The Last Attack Kinostarttermin für Deutschland bekannt gegeben. Demnach wird der monumentale Episodenfilm, der zugleich das Finale der Animeserie ist, am 25.2.2025 ins Kino kommen.Der Film wird sowohl mit deutscher Synchronisation als auch im Originalton mit deutschen Untertiteln gezeigt. Dieses besondere Event ist mehr als nur eine Kinovorführung – es ist eine Feier, die die Fans ins Zentrum stellt und die epische Reise von Attack on Titan würdigt.

Was erwartet euch in Attack on Titan: The Last Attack?

Die Menschheit lebte ruhig im Schatten von riesigen Mauern, die als Schutz vor den Titanen erbaut worden waren – riesigen menschenfressenden Kreaturen. Doch dann fand das Jahrhundert des Friedens durch einen Titanenangriff ein jähes Ende, der dem Jungen Eren auch seine Mutter raubte und ihn Rache an den Titanen schwören ließ.

Jahre später, nachdem Eren dem Aufklärungstrupp beigetreten war, stand er einem tödlichen Feind gegenüber und erlangte eine besondere Fähigkeit, die ihm eine neue Wahrheit über die Welt, wie er sie bisher kannte, enthüllte.

Nach Erkundungs- und Entdeckungstouren hinter den Mauern und mittlerweile getrennt von seinen alten Kameraden plant Eren nun, getrieben von dieser neuen Wahrheit, das „Erdrumoren”: ein furchterregendes Vorhaben, bei dem alles, was auf dieser Welt lebt, ausgelöscht werden soll. Das Schicksal der Welt steht also auf Messers Schneide und ein zusammengewürfelter Haufen von Erens ehemaligen Kameraden und auch Feinden muss versuchen, ihn auf seiner todbringenden Mission aufzuhalten. Doch kann ihnen das auch gelingen?