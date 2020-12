Attack on Titan Anime: Kenny Ackermann Synchro-Clip veröffentlicht

Nachdem wir euch Eren Jägers , Mikasa Ackermanns Armin Arlerts und Levi Ackermanns Synchronstimmen schon vorgestellt haben, folgt anlässlich des erfolgreichen Attack on Titan Staffel 3 DVD-/Blu-ray-Starts ein Attack on Titan Anime Kenny Ackermann Synchro-Clip. Im folgenden Video seht bzw. hört ihr, wie Kenny Ackermann in der deutschen Version des Animes klingt. Dirk Bublies leiht Levis ehemaligen Ziehvater, den wir schon aus dem Mangaband 15 kennen, seine Stimme.

Meine Meinung zum Attack on Titan Anime Kenny Ackermann Synchro-Clip

Ich finde KAZÉ hat auch hier eine sehr gute Wahl getroffen. An einem so kurzen Sprachsample lässt sich zwar nicht ein Rückschluss auf die gesamt Leistung ziehen, aber von dem, was man bislang so hören kann, gefällt mir die Stimme sehr gut. Ich finde, dass der draufgängerische und hochnäsige Charakter von Kenny richtig schön zum Vorschein kommt. Was meint ihr?