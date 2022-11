Atomic Heart erscheint am 21. Februar 2023 für PC und Konsolen

In Atomic Heart geht es so richtig zur Sache, und ihr dürft eine utopische Welt voller Überraschungen erkunden. Lest hier mehr!

Zu Atomic Heart

Das First-Person-Action-RPG Atomic Heart wird am 21. Februar 2023 für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen veröffentlicht. Für den Release verantwortlich sind Focus Entertainment und das Entwicklerstudio Mundfish – der Titel wird ebenso über den Xbox Game Pass erhältlich sein. Zusätzlich zur Standardausgabe wird auch eine Premium Edition verfügbar sein, die das Basisspiel samt einem“ Atomic Pass” (Season Pass), zwei exklusive Waffen-Skins und ein digitales Kunstbuch enthält. Doch worum geht’s im Spiel überhaupt? Ihr befindet euch in einer utopischen Welt der Wunder und Perfektion, in der Menschen in Harmonie mit ihren treuen und glühenden Robotern leben.

Der unaufhaltsame Fortschritt der Technologie zusammen mit geheimen Experimenten haben zu mutierten Kreaturen, furchterregenden Maschinen und superstarken Robotern geführt – die alle plötzlich gegen ihre Schöpfer rebellieren. Nur ihr könnt sie aufhalten und herausfinden, was hinter der idealisierten Welt steckt. Somit gilt es mit hochmodernen Waffen in explosiven und hektischen Begegnungen um euer Leben zu kämpfen. Ihr müsst all eure Fähigkeiten und Ressourcen kombinieren, aber auch die Umgebung zu eurem Vorteil nutzen. Auch eure Ausrüstung lässt sich aufwerten, damit ihr stets siegreich bleibt. Trailer zu Atomic Heart gefällig? Hier ist einer für euch!