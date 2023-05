Atari kündigt Speedrunner-Game Mr. Run and Jump an + Trailer

Mit üppiger Neongrafik und reflexbasierten Plattformphasen verspricht das Spiel schnelle Action für Fans von fordernden Geschicklichkeitsspielen. Als Mr. Run and Jump erkunden wir die Realms of Color auf der Suche, Void zu besiegen und den vermissten Hund des Helden, Leap, zu finden. Der Titel wurde ursprünglich als Homebrew-Titel für Atari 2600 im Jahr 2021 erschaffen, aber eine modernisierte Version wird jetzt von den Entwicklern Graphite Lab und Heavy Horse Games auf offizielle Weise veröffentlicht.

Das Spiel bietet Dutzende von einzigartigen Levels in sechs verschiedenen Welten sowie mehrere Feinde mit unterschiedlichen Angriffsmustern und Persönlichkeiten. Laut Atari bietet der Titel mehr als 30 Stunden Gameplay, wenn man Zeitherausforderungen, Sammlerstücke und Erfolge berücksichtigt. Mr. Run and Jump kommt später in diesem Jahr für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und Atari VCS. Wäre dieser Titel etwas für euch?