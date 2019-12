ASTRO A40 TR Headset + MixAmp Pro TR im Langzeittest

Wie kann ein nahezu perfektes Gerät verbessert werden? Diese Frage müssen sich die TechnikerInnen der Edelschmiede Astro am Beginn der Arbeit an der vierten Generation des A40 TR Headset gestellt haben. Die technischen Spezifikationen haben sich nicht wesentlich verändert. Als Wandler kommt ein dynamischer, offener 40-mm-Klangtreiber mit einem Frequenzbereich von 20 – 20.000 Hz zum Einsatz. Das sorgt für satte Klänge und ein grandioses Raumgefühl. Der MixAmp Pro TR erfüllt gleich mehrere Funktionen. Er ist sowohl Kontrollstation für Lautstärke und Sound-Presets als auch externe Soundkarte und dank digitaler Verkettung der sound-technische Knotenpunkt für Teams.

Astro A40 TR – Systemstart

Der Aufbau ist wie gehabt sehr simpel. Alle benötigten Kabel sind im Lieferumfang enthalten und das System ist einfach aufzubauen. Per optischem TOSlink und USB-Anschluss wird der MixAmp Pro mit der Spielkonsole oder dem PC/Mac verbunden. Das Headset selbst wird dann an diese Einheit angeschlossen. Die vier voreingestellten Sound-Presets decken die Bandbreite an Spielen und Filmen bereits ziemlich gut ab. Wem das nicht genügt, der kann die Klangkulisse mittels Astro Command Center Software feintunen und an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Das geht relativ einfach von der Hand, erfordert aber auch ein bisschen Gefühl für passende Klänge. Das Headset kann auch ohne MixAmp an den PC angeschlossen werden. Dadurch verliert ihr aber auch dessen Funktionen.

Astro A40 TR – Tragekomfort

Der Tragekomfort, ein sehr wichtiger Faktor bei Headsets, ist sehr hoch. Auch nach längerem Spielen hatte ich an den Druckpunkten keine Schmerzen und auch die Wärmeentwicklung an den Ohren hielt sich in Grenzen. Die Höhe der Ohrmuscheln ist verstellbar und die gewählte Position verrutscht nie. Wer sein Headset optisch weiter anpassen möchte, kann das mit dem A40 der vierten Generation natürlich auch. Das magnetische Lautsprecher-Tag-System ermöglicht den Wechsel der Motive und Farben. Astro bietet Sondereditionen und sogar die Möglichkeit, mit dem Speaker Tag Customizer eigene Designs zu gestalten.

Der MixAmp Pro TR ist sehr einfach zu bedienen und die Knöpfe und Drehregler haben eine angenehme Haptik. Auf der Rückseite befinden sich alle Systemanschlüsse, vorne ist lediglich die Klinke für das Headset selbst. Zwischen den Lautstärkereglern für Spiel und Sprache befinden sich zwei kleine Knöpfe, einer für die Sound-Presets und einer für den Dolby® Sound. Die wichtigsten Funktionen werden von LEDs kräftig genug beleuchtet, sodass auch im Dunkeln schnell gearbeitet werden kann. Der MixAmp ist eine optisch schöne und gut zu bedienende Schaltzentrale.