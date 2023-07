Asterix & Obelix: Slap Them All! 2 für Herbst angekündigt

Microids kündigt mit Asterix & Obelix: Slap Them All! 2 ein actionreiches 2D Beat’em Up an, das euch erneut in die fantasievolle Welt von René Goscinny und Albert Uderzo eintauchen lässt. Spieler:innen werden sich alleine oder im lokalen kooperativen Modus gegen unzählige Feinde behaupten müssen. Asterix & Obelix: Slap Them All! 2 wird im November 2023 für PS4|5 und Nintendo Switch erscheinen.

Über Asterix & Obelix – Slap Them All! 2:

Asterix, Obelix und die Dorfbewohner werden durch die plötzliche Ankunft von Goudurix unterbrochen, der sie um Hilfe bitten will. Er erzählt, dass sein Vater, Ozeanix, wegen eines Diebstahls inhaftiert wurde, den er nicht begangen hat.

Die Aquila von Lutetia, das kostbare goldene Emblem der römischen Legionen, wurde gestohlen und ein Unschuldiger ins Gefängnis geworfen. Asterix verspricht, die Sache zu untersuchen und bittet Goudurix, sicher im Dorf zu bleiben. Die beiden gallischen Krieger Asterix und Obelix reisen nach Lutetia, um Informationen von einem alten Bekannten zu erhalten, der über die Gerüchte und Intrigen der Stadt gut informiert sein soll.

Asterix & Obelix: Slap Them All! 2 ist ein energiegeladenes Beat’em Up, das Spieler:innen in eine originelle Geschichte entführt, die den größten gallischen Abenteuern würdig ist. Eine Vielzahl fesselnder Schauplätze wollen erkundet werden: von geheimnisvollen Ruinen im Herzen des Waldes über ein imposantes Römerlager bis hin zum majestätischen Lutetia. Jede Etappe der Reise bietet neue Umgebungen, denn die Reise führt in weit entfernte Länder, die von faszinierenden Erlebnissen geprägt sind. Und natürlich von einer ordentlichen Portion Ohrfeigen. Während des turbulenten Abenteuers werden zudem diverse Sketche jede Menge Humor und Emotionen einstreuen und die Handlung vorantreiben.

Diese Fortsetzung erweitert die Grenzen der Spielwelt mit noch furchterregenderen Gegnern und Bossen. Das Spielerlebnis wird darüber hinaus durch eine Vielzahl neuer Funktionen und Verbesserungen des Gameplays bereichert. Die unerschrockenen Gallier, Asterix und Obelix, verfügen jetzt über neue Spezialfähigkeiten, die sie für noch stärkere Angriffe aufladen können. Die Kämpfe sind dynamischer, reichhaltiger und fließender als je zuvor, und die Helden können jetzt ihren Wutmodus auslösen, der ihre Stärke erhöht und einen verheerenden ultimativen Angriff entfesselt. Auch einige Elemente der Umgebung können zerstört werden um Chaos zu stiften und während des Kampfes können Fässer und Hinkelsteine auf Gegner geworfen werden.

Das Spiel wird von Mr. Nutz Studio entwickelt und von den Teams von Les Editions Albert René beaufsichtigt, um zu gewährleisten, dass die Essenz von Asterix erhalten bleibt. Die lang erwartete Fortsetzung verspricht ein Abenteuer, das den Comics auf außergewöhnliche Weise Tribut zollt. Die Entwickler haben die künstlerische Entscheidung getroffen, die Charaktere, Hintergründe und Animationen händisch zu kreieren, mit Respekt vor dem Stil der 2D-Animation. Diese von Nostalgie geprägte ästhetische Entscheidung wird Fans der Serie und Retro-Spielen ansprechen. Sie werden in ein originalgetreues visuelles Universum entführt, das an die wunderbaren Illustrationen der Comics von Asterix und Obelix erinnert.