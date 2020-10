Assassin´s Creed Valhalla Season Pass und Post-Launch Inhalte enthüllt

Ubisoft kündigte den Post-Launch-Plan für Assassin’s Creed Valhalla an, der einen Season Pass mit zwei großen Erweiterungen beinhaltet. Zusätzlich werden alle SpielerInnen Zugang zu kostenlosen saisonalen Inhalten wie Ingame-Events, Feste, neue Siedlungsgebäude und Spielmodi erhalten. Die Discovery Tour, ein lehrreicher und konfliktfreier Spielmodus, wird 2021 erscheinen.

Assassin’s Creed Valhalla wird am 10. November 2020 weltweit auf Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 4, dem Epic Games Store und Ubisoft Store auf Windows PC sowie auf UPLAY+ sowie Stadia veröffentlicht. Die PlayStation 5 Version erscheint zeitgleich mit der Markteinführung der Konsole am 19. November 2020.