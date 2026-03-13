Artifex Mundi enthüllt Void Hunters: Düsteres RPG-Abenteuer angekündigt

Auf dem Future Games Show Live-Event im Rahmen der GDC hat das Studio Artifex Mundi sein neuestes Projekt vorgestellt: Void Hunters. Bekannt durch Erfolge wie Unsolved oder Bladebound, wagen sich die Entwickler:innen nun an ein Free-to-Play-Rollenspiel, das taktische Rundenkämpfe mit einer düsteren Fantasy-Welt und Roguelite-Elementen verbindet.

Was erwartet euch?

In Void Hunters stellt ihr euch dem alles verschlingenden „Void“ entgegen. Ihr könnt euch eine eigene Truppe aus verschiedenen Jäger:innen zusammenstellen, die alle ihre eigenen Motivationen und Fähigkeiten mitbringen. Dabei kommt es auf euer strategisches Geschick an: Ihr dürft in den sogenannten „Hunting Grounds“ riskante Entscheidungen treffen, um durch zufällige Begegnungen mächtige Boni freizuschalten, während die Bedrohung stetig wächst.

Das Spiel setzt auf eine Mischung aus klassischer Kampagne und wiederspielbaren Missionen, in denen ihr eure Team-Synergien und Taktiken immer wieder neu auf die Probe stellen könnt. Damit ihr euren Fortschritt überallhin mitnehmen könnt, wird der Titel Crossplay und Cross-Progression auf Steam sowie für Mobilgeräte über Google Play und den Apple App Store unterstützen.