Armored Core 6: Fires of Rubicon ist für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und 4 sowie PC verfügbar.

You Died. You Died. You Died. Eine Dauerschleife von Verhängnissen aller Art ist der Status quo, den wir aus den diversen FromSoftware Spielen gewohnt sind. Auch diesmal stecken wir wieder in einer Rüstung – einer gigantischen steuerbaren Roboterrüstung, die man gemeinhin einen Mech oder Mecha nennt – mit (Energie-)Schwert und (Energie-)Schild. Und auch diesmal müssen wir uns mit zahlreichen Toden abfinden. Denn auch wenn Armored Core 6 nicht der klassischen Soulslike Formel folgt, ist das neueste Spiel des japanischen Studios unter Hidetaka Miyazaki dennoch knallhart. Für uns hieß es Mech-Suit up, um euch den Beyond Pixels Armored Core 6 Test zu bringen.

Storytelling sans excellence

Von Beginn an auffallend ist leider die schwache Aufmachung der Story von Armored Core 6. Während sich rasch vermuten lässt – und sich für aufmerksame Leser:innen/Hörer:innen auch bald bestätigt – dass die Welt und Geschichte von Armored Core ziemlich komplex und interessant ist, findet im Grunde die gesamte Erzählung via statischer Bilder und Textfelder statt. Funksprüche, Monologe von Charakteren, die wir nie zu Gesicht bekommen, vereinzelte Karten und Bilder von Orten, um die es geht. Von Dynamik, emotionaler Verbindung zu Charakteren oder Plotpunkten sowie von spannenden Cutscenes ist weit und breit nichts zu sehen.

Sehr allgemein (und spoilerfreien) gesagt, erzählt Armored Core die Geschichte eines von vielen Söldnern, die mit ihrem Mech Aufträge auf dem vom Krieg um einen seltenen Rohstoff namens Coral geplagten Planeten Rubicon 3 ausführen. Ziel der Spieler:innen ist es, sich als Söldner einen Namen zu machen und renommiertere Aufträge zu bekommen. Doch wird der (ebenfalls unbekannte) Hauptcharakter dabei in verschiedenste Intrigen und Machtspielchen verwickelt. Mehr wollen wir euch aus Spoilergründen nicht vorwegnehmen, sind uns aber auch nicht sicher, ob wir es besser erklären könnten, nachdem die ewigen Textpassagen sehr trocken waren. Schade um die verpasste Chance, eine fesselnde Story erlebbar zu machen!

Soulscore Bullethell!

Viele Spieler:innen werden Armored Core 6 allerdings weniger auf der Suche nach einer packenden Story, als viel mehr auf der Suche nach schnellen actiongeladenen Mech-Kämpfen gekauft haben. Für all diese Fans haben wir eine gute Nachricht: genau hier brilliert Armored Core 6!

(c) FromSoftware

Das Kampfsystem von Armored Core 6 könnte kaum gegensätzlicher zu Dark Souls sein. Zwar ist auch hier methodischer Umgang mit dem Cooldown unserer an beiden Armen befestigten Waffen, sowie unseren größeren Kalibern auf den Schultern unseres ACs (kurz für Armored Core – die namensgebende Bezeichnung für die Mechs in Armored Core) gefragt, doch anstatt langsam bedacht hinter einem Schild Schritt für Schritt, Gegner für Gegner die Level zu bezwingen, erwarten uns hier rasante Luftmanöver und reflexartige Feuergefechte.

(c) FromSoftware

Abhängig von eurem individuellen Mech-Setup variiert auch die erfolgreichste Taktik für euer Erlebnis. Denn ganz recht, die vielleicht größte Stärke von Armored Core 6 ist das umfassende Mech-Bastel-System.

Mech-Builder für Profis

Seid ihr Team Gundam Wing? Ein Fan der EVAs aus Neon Genesis Evangelion? Darfs ein Jaeger aus Pacific Rim sein? Oder doch lieber eine ganz eigene Schaffung? Armored Core 6: Fires of Rubicon bietet einen äußerst umfangreichen Mech-Builder, der euch nahezu jede Art AC bauen lässt, der euch in den Sinn kommt. Freie Farbwahl und ein so detaillierter Editor für Muster und Aufdrucke auf euren Mechs sorgen dafür, dass ihr in der Gestaltung kaum eine Einschränkung habt. Die einzelnen Bauteile/Gliedmaßen der ACs sind allerdings begrenzt (aber dennoch umfangreich) – doch mit gutem Grund! Hier baut und feilt ihr am Gameplay eures Mecha-Suits.

Hier unser Versuch eines klassischen Gundam Wings:

Die verschiedensten Arme, Beine, Rümpfe, Köpfe und Schulter-Slots sind natürlich nicht nur zur Zierde da, sondern bestimmen, wie euer AC sich bewegt, welche Waffen ihm auf welche Art zur Verfügung stehen und wieviel er an Schaden einstecken kann. Insgesamt lassen sich bis zu 4 Waffen gleichzeitig an einem AC anbringen. Eine an jedem Arm und je eine auf jeder Schulter.

Um euch einen Eindruck davon zu geben, wieviel Auswahl und Komplexität Fires of Rubicon uns hier bietet: Auf diese Art könnt ihr insgesamt aus 12 verschiedenen Gewehren, 5 verschiedenen Shotguns, 9 verschiedenen Nahkampfwaffen, 3 Maschinengewehren, 7 Handfeuerwaffen, 4 Raketenwerfern, 4 Bazookas, 6 Bomben- bzw. Granatwerfern sowie 3 verschiedenen Zusatzwaffen wählen. Und das alleine für eure Hand-Slots. Alle dieser Waffen haben verschiedene Durchschlagskraft, Reichweite, Munition bzw. Überhitzungsresistenz und sind gegen verschiedene Gegnertypen effektiv.

Addiert man dazu noch die dutzenden Schulter-Slots und multipliziert dann mit den zahlreichen Fortbewegungs und Rüstungsversionen, so erhält man eine Kombinationsmöglichkeit von „jenseits von Gut und Böse“. Wirklich beeindruckend und vielseitiger Spaß, der zum Experimentieren und Adaptieren einlädt!