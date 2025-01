Armor ab 7.2.2025 auf DVD und Blu-ray erhältlich

Leonine bringt den Heist-Thriller Armor mit Action-Ikone Sylvester Stallone am 7.2.2025 auf DVD und Blu-ray in den Handel.

Worum geht’s?

James und sein Sohn Casey, einfache Geldtransporterfahrer, geraten in einen tödlichen Albtraum, als sie beauftragt werden, ein mysteriöses Paket zu transportieren. Ihre Routinefahrt verwandelt sich in einen Kampf ums Überleben, als sie auf einer Brücke eingekesselt werden. Verzweifelt suchen sie einen Ausweg. Doch als sie erkennen, welchen unschätzbaren Wert sie in ihren Händen tragen, entbrannt ein Wettlauf gegen die Zeit. Um zu überleben, müssen James und Casey nicht nur ihre Angreifer überwältigen, sondern auch ihren Scharfsinn einsetzen, um die skrupellosen Verbrecher auszutricksen.